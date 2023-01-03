Які книги найчастіше купували українці в 2022 році

У 2022 році українці найчастіше купували сучасну світову прозу. Також книги для саморозвитку.

Окрім книг для саморозвитку, на другому місці за популярністю серед наших земляків опинилися видання, пов'язані із психологією та мотивацією. На третій сходинці – література для дітей і підлітків.

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Які книги найбільше купували українці у 2022 році

На четвертому місці опинилася документалістика, публіцистика та хроніки.

На п'ятому – сучасна українська проза.

Далі йдуть біографії, мемуари, детективи, трилери та навчальна література.

Після них українці найбільше цікавилися книгами з історії та військової справи.

Купували також українську класику, фантастику, поезію і навіть езотерику.

Найбільш популярними виявилися такі книги:

"Кров і попіл" Дженніфер Л. Арментраут;

"1984" Джорджа Орвелла;

"Мистецтво війни" Сунь-Цзи.



Які книги найбільше купували українці у 2022 році / інфографіка Укрінформу

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