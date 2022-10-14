Найкращі університети світу: 10 українських вишів потрапили до рейтингу The Times
14 жовтня 2022 , 16:51Читать новость на русском
Джерело:Times Higher Education
Британський журнал про освіту Times Higher Education оприлюднив міжнародний рейтинг університетів. Саме ці заклади освіти вважають найкращими для вступу у 2023 році.
До рейтингу Times Higher Education увійшли 1799 університетів зі 104 країн і регіонів світу. Серед них – 10 українських вишів.
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Які українські потрапили до рейтингу
Ефективність університету вимірювали на основі п'яти категорій діяльності:
- викладання;
- дослідження;
- кількість цитувань наукових публікацій;
- доходи від співпраці з промисловістю та приватними підприємствами;
- інтернаціоналізація.
Тож до рейтингу потрапили:
- Сумський державний університет – 401 – 500 місце;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 601 – 800 місце;
- Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001 – 1200 місце;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201 – 1500 місце;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201 – 1500 місце;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201 – 1500 місце;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.
Які університети світу є найкращими
- Оксфордський університет;
- Гарвардський університет;
- Кембриджський університет;
- Стенфордський університет;
- Массачусетський технологічний інститут;
- Каліфорнійський технологічний інститут;
- Прінстонський університет;
- Університет Каліфорнії (Берклі);
- Єльський університет;
- Імперський коледж Лондона.
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Росія нищить заклади освіти України
- Через масований ракетний обстріл Росією Києва 10 жовтня значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У приміщеннях Жовтого корпусу університету вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.
- Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами. На відновлення бібліотеки потрібні значні кошти.
- Також сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.