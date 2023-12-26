"Душать" в обіймах: учитель замилував відео, на якому учні не відпускають його на канікули

26 грудня 2023, 19:54
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Тікток Антона Атаманчука

Учитель початкових класів Антон Атаманчук виклав у мережі веселе відео зі своїх педагогічних буднів. Зокрема, "похизувався" тим, як учениці не хочуть відпускати його на канікули.

Діти обіймають свого наставника і кажуть, що сумуватимуть за ним. Антон натомість нагадує, що розпочалися канікули і просить його не "душити".

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Учитель Антон Атаманчук замилував відео зі своїми учнями

Учениці Атаманюка ж  не хочуть йти і відпускати вчителя додому. 

Канікули почалися секунду назад. Йдіть одягайтеся і додому. Ви мене вже задушили. Я також буду за вами сумувати, це лише на два тижні,
– каже вчитель. 

І додає, що його вдома чекає собака. 

Діти ж не слухають, тож вчителю довелося їм трохи "пригрозити". Каже класти щоденники на стіл. 

Як відреагували у мережі

Це відео дуже сподобалось підписникам вчителя. Вони радіють, що діти так люблять свого наставника і вважають, що для вчителя – це найкраща нагорода за роботу.

Однак із підписниць навіть запропонувала цікавий лайфхак, як звільнитись з обіймів учнів. Радить на такий випадок мати цукерки, кидати в інший куток класу і тікати.

Антона навіть назвали у коментарях "Найкращим вчитель року", і заявили, що "такий вигляд має шалена популярність".

Автор: Марія Волошин