"Душать" в обіймах: учитель замилував відео, на якому учні не відпускають його на канікули

Учитель початкових класів Антон Атаманчук виклав у мережі веселе відео зі своїх педагогічних буднів. Зокрема, "похизувався" тим, як учениці не хочуть відпускати його на канікули.

Діти обіймають свого наставника і кажуть, що сумуватимуть за ним. Антон натомість нагадує, що розпочалися канікули і просить його не "душити".

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Учитель Антон Атаманчук замилував відео зі своїми учнями

Учениці Атаманюка ж не хочуть йти і відпускати вчителя додому.

Канікули почалися секунду назад. Йдіть одягайтеся і додому. Ви мене вже задушили. Я також буду за вами сумувати, це лише на два тижні,

– каже вчитель.

І додає, що його вдома чекає собака.

Діти ж не слухають, тож вчителю довелося їм трохи "пригрозити". Каже класти щоденники на стіл.

Як відреагували у мережі

Це відео дуже сподобалось підписникам вчителя. Вони радіють, що діти так люблять свого наставника і вважають, що для вчителя – це найкраща нагорода за роботу.

Однак із підписниць навіть запропонувала цікавий лайфхак, як звільнитись з обіймів учнів. Радить на такий випадок мати цукерки, кидати в інший куток класу і тікати.

Антона навіть назвали у коментарях "Найкращим вчитель року", і заявили, що "такий вигляд має шалена популярність".