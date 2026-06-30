Незрівнянний світ краси: які милозвучні слова бриніли у піснях Назарія Яремчука
30 червня – роковини смерті соловейка української естради Назарія Яремчука. Легендарний співак відійшов у вічність 1995 року.
Сьогодні минає 31 рік, як він відійшов у засвіти. 24 Канал розповість про цю легендарну для української культури постать та підкаже, які милозвучні та цікаві слова "заховалися" у піснях, що звучали у виконанні артиста.
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Що відомо про Назарія Яремчука та його творчість?
Творчість Назарія Яремчука стала справжнім діамантом у скарбничці української музики. Народився він на Чернівеччині. Теперішня Вижниця тоді була центром молодіжного життя всієї області.
Разом із Василем Зінкевичем Назарій Яремчук були солістами і зірками легендарного ансамблю "Смерічка", який до невпізнання змінив історію української музики. Артист пригадував: "Тільки я почав співати в ансамблі, як прийшов Володимир Івасюк і приніс "Червону руту", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Відлуння твоїх кроків".
Важливою сторінкою біографії легенди – як і всієї української культури – стало виконання "Червоної рути" у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Це виступ прославив Яремчука, Зінкевича та Івасюка на весь тодішній Радянський Союз. До речі, навіть попри сценічне розставання Яремчука і Зінкевича, в обох далі склалась стрімка кар'єра, були нагороди та міжнародне визнання.
Яремчук, Зінкевич та Івасюк виконують "Червону руту": відео
Після успішної прем'єри пісні того самого року на екрани виходить перший український телемюзикл "Червона рута" режисера Романа Олексіва. Знімання відбувалося в карпатському містечку Яремче. Цей фільм зробив солістів Назарія Яремчука та Василя Зінкевича народними улюбленцями, зазначає Суспільне.
Після Чорнобильської катастрофи Яремчук тричі був у 30-кілометровій зоні відчуження, де виступав перед ліквідаторами аварії. Це могло стати причиною важкої хвороби співака і його ранньої смерті через рак шлунку.
Що цікаво, всі троє дітей Яремчука – Назарій, Дмитро та Марія – також стали співаками. Брати створили фестиваль "Родина", присвячений пам'яті батька – суперзірки свого часу.
До слова, ми вже зазначали, що загалом Назарія Яремчука, як і Василя Зінкевича та Володимира Івасюка, можна назвати цілою епохою в історії української культури.
Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук / Фото: Збруч
Зазначимо, що 2024 року в український прокат вийшов документальний фільм про зірку української естради, соліста ВІА "Смерічка" – "Яремчук: Незрівнянний світ краси". У ньому є правдиві слова про попзірку: "Назарій – не артист, він велич".
"Яремчук: Незрівнянний світ краси": трейлер
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Які красиві слова можна знайти у піснях Яремчука?
Серед найвідоміших пісень, які виконував Назарій Яремчук, – "Червона рута", "Стожари", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Запроси мене у сни свої". І ось які чарівні слова "сховалися" у цих хітах:
стожари – народна назва сузір'я Плеяд, а також деяких інших сузір'їв;
зорепад;
зелен;
стріти;
згора;
- розмай – що-небудь буйно розквітле, зелене (ліс, гай тощо); приворотне, чарівне зілля;
"Стожари" – Назарій Яремчук: відео
"Гай, зелений гай" – Назарій Яремчук: відео
- незрівнянний;
- ватра – вогнище, багаття (діал.);
- полонина;
- плай – стежка в горах (діал.);
- верховина – верхня, найвища частина чого-небудь;
- ген;
- велич;
"Незрівнянний світ краси" – Назарій Яремчук: відео
принада – краса, привабливість; спокуса тощо;
чарівничий;
звабливий;
прикра – неприємний; дуже сильний (заст.);
доня;
"Родина" – Назарій Яремчук: відео
мереживо;
туга – почуття глибокого жалю; важкий настрій, переживання, спричинені якимсь горем, невдачею;
плин (часу);
"Запроси мене у сни" – Назарій Яремчук: відео
- 24 Канал раніше розповідав, що означає "стожари" – милозвучне слово із пісні легендарного Назарія Яремчука.