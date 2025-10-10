Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч українці писатимуть 27 жовтня. Національний флешмоб відбудеться у День української писемності та мови.

Член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько в ефірі Українського радіо розсекретили, хто напише і читатиме текст. Про це інформує 24 Канал.

Хто автор та читець тексту Радіодиктанту цьогоріч?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Текст у процесі народження. З'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями,

– повідомила Шелудько.

Цікаво! Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Євгенія Кузнєцова – українська письменниця, авторка художніх романів "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі". Також у її доробку – нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу". Роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025 році.

Наталія Сумська – українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановках творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.

Коли і де слухати Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

