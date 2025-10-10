Назвали имя автора и чтеца Радиодиктанта в 2025 году

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году украинцы будут писать 27 октября. Национальный флешмоб состоится в День украинской письменности и языка.

Член правления Общественного Вещания и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько в эфире Украинского радио рассекретили, кто напишет и будет читать текст. Об этом информирует 24 Канал.

Кто автор и чтец текста Радиодиктанта в этом году?

Автором Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет актриса Наталья Сумская.

Текст в процессе рождения. Появляется за несколько дней до самого события. Со всеми изменениями, уточнениями,

– сообщила Шелудько.