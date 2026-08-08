Двірець, халупа та мордівня: як колоритно називають будівлі у Галичині

У Галичині можна почути чимало цікавих слів. Окремі добряче збивають з пантелику навіть бувалого туриста.

Тож не дивно, що далеко не всі слова є зрозумілими для немісцевих. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує розповідати, які цікаві та незвичні слова "заховалися" у місцевій ґварі.

Які колоритні назви будівель є у Галичині

Так, у сорок четвертій добірці підкажемо, які цікаві назви будівель та помешкань можна відшукати у Словнику львівської ґвари та почути з уст місцевих жителів на Галичині.

Тож не дивуйтесь, якщо почуєте чи знайдете у якомусь творі такі колоритні слова на позначення будівель та помешкань:

дві́рець – вокзал;

рестора́ція – ресторан;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

касарня – казарма;

креде́нс – буфет;

гардиґа – старий будинок;

льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;

Цікаво 24 Канал раніше розповідав, якими інструментами на кухні напередодні свят орудує вправна галицька господиня.

захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;

мордівня – забігайлівка;

ордина́ція – кабінет лікаря;

рефектар – трапезна;

фурдиґа́рня – в'язниця, буцегарня;

хавіра – помешкання;

сутери́ни – підвальне житло;

халу́па – 1) хата; 2) помешкання;

халабу́да – хата;

Зауважимо, що дві останні назви вживають переважно на позначення невеликої убогої житлової будівлі чи злиденної хати. Слово "халабуда" може мати й інші значення.

чиншівка – орендоване житло.

Вивчайте більше слів з галицької говірки

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