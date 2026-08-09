Не "грач" і "аїст": як правильно назвати птахів українською

В українській мові є чимало милозвучних слів. Тож не варто "засмічувати" своє мовлення суржиком.

Навіть якщо не знаєте правильні українські відповідники. 24 канал натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам уникати мовних помилок.

Як правильно називати птахів українською

У сто двадцять шостій добірці підкажемо, як правильно називати різних птахів рідною мовою. Також подаємо суржикові назви, аби ви знали, як не варто називати цих пернатих.

Грач – грак, гайворон;

сініца – синиця;

снєгірь – снігур;

щегол – щиглик;

воробей – горобець;

кукушка – зозуля;

ласточка – ластівка;

аїст – лелека, бусол, чорногуз;

скворец – шпак;

Цікаво 24 Канал розповідав, як красиво й різноманітно українською мовою можна назвати лелеку.

журавль – журавель;

попугай – папуга;

журавль – журавель;

лебедь – лебідь;

петух – півень;

куріца – курка;

утка – качка;

гусь – гусак;

павлин – павич;

індюк – індик.

Чайка чи мартин

У департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради у фейсбуці раніше також розтлумачили, яких птахів варто називати "чайками", а яких – "мартинами". Адже краяни їх плутають.

Так, є тенденція будь-яких приморських птахів називати "чайками". Однак в орнітології назва "чайка" прив'язана до роду Vanellus (рос. чибіс) — прибережних птахів родини Сивкових, що гніздяться на вологих луках та болотах.

А от марти́н (Larus) – птах, що мешкає на морських просторах і на внутрішніх водоймах.

Ці птахи поширені у всьому світі, і зустріти їх можна на будь-якому пляжі. Мартини – відмінні пірначі та рибалки. Мартини живуть скрізь, де є море, а деякі – біля річок та прісних водойм. У багатьох країнах їх цінують як сміттярів, які чистять пляжі. Вони не бояться людей і можуть у них випрошувати хліб та іншу їжу.