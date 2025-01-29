Чи знали, що українською не "картавий" і не "лівша": як назвати ці особливості людини
- Слова "картавий" і "лівша" є росіянізмами, не типовими для української мови.
- Для слова "усугубляти" рекомендуються українські аналоги: загострювати, погіршувати, посилювати.
Низка росіянізмів вкорінилися в нашій мові і здаються "своїми", тому що уже фігурують і у літературі, й у медіа, як офіційні терміни. Однак – це помилка, і варто послуговуватися українськими відповідниками.
Це стосується і певних рис та особливостей людини. 24 Канал радить відповідники до слів "картавий" та "лівша", посилаючись на блог мовознавиці Марії Словолюб.
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Як же замінити українською знайомі "картавий" та "лівша"
Хоч слова "картавий" та "лівша" знайомі усім українцям і є вкоріненими у мову, вони не є питомо рідними, але у словниках ми можемо зустріти й такі версії. Однак, вони недоречні в українській мові, адже маємо свої позначення. Ці слова відображають певні особливості людини, а тому українці бачили й чули їх по-іншому.
Тому не "картавий", а – гаркавий. А ще можна сказати:
- гаркуша,
- шигирявий.
Хто такий гаркавий Це людина людину, що має дефект мови, пов'язаний з неправильною вимовою звуків "р" або "л". Така людина замість цих звуків може вимовляти інші, наприклад, "г" або "й".
Не "картавий" і не "лівша": дивіться відео
Ще одне слово, яке вже "українізувалося" – це "усугублять". Однак – це русизм, не типовий для української мови, тому й "усугубляти", адаптований варіант, звучить недоречно. А натомість використайте один із відповідників:
- загострювати,
- погіршувати,
- посилювати.
Ще одне помилкове слово – "лівша", українською це звучатиме як – шульга. Крім того, є ще діалектичні назви:
- манько,
- манькут,
- манькутник,
- малькутник,
- лівак.
Хто такий шульга Це людина, у якої домінує ліва рука й усі дії вона виконує, переважно, цією рукою. У них нестандартне мислення, тому часто це люди творчих професій чи винахідники.
Як українською назвати "лівшу": дивіться відео
Головоломка для розваги: визначте, хто з них шульга.
Хто з них шульга / інфографіка УНІАН
Цікаві факти про шульгу:
- 13 серпня – Міжнародний день шульги.
- В процентному співвідношенні шульги завжди й незмінно становлять лише 10% населення земної кулі.
- Серед них більше чоловіків, ніж жінок.
- Ліворукі люди зазвичай малюють зображення, на яких погляди намальованих істот спрямовані праворуч.
- Ліворуким легше перевчитися на правшу, ніж праворуких на шульгу.
- У видах спорту, де противники зустрічаються віч-на-віч (теніс, бокс і бейсбол) шульги мають серйозну перевагу.
- Ліворукість передається спадково.
- Багато світових геніїв та знаменитостей – шульги, оскільки вони мислять нестандартно та творчо.
- Ліваками можуть бути й тварини, зокрема гризуни та кішки – у них домінує ліва лапка.
Плекаймо мову! А шульга – офіціант!