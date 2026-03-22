"Прибалтика" – російська калька: як правильно називати країни біля Балтійського моря

Позбуваючись росіянізмів зі свого мовлення, у першу чергу відмовтеся від помилок у власних назвах, зокрема – у назвах країн чи регіонів.

Одна з таких помилкових назв, яка збереглася з радянських часів, – Прибалтика, а як казати правильно, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чому казати "Прибалтика" – це помилка?

У публічному мовленні ще й досі часто можна почути слово "Прибалтика". Йдеться про три держави – Литва, Латвія та Естонія. Проте, з погляду сучасної української мовної норми та політичної коректності цей термін небажаний.

Країни Балтії

Слово "Прибалтика" – це збереження російської назви. Воно активно закріпилося в радянській адміністративній та публіцистичній мові після входження цих країн до СРСР у 1940 році, як пояснює Вікіпедія. Таких помилкових назв країн старше покоління пам'ятає ще чимало – Венгрія, Арменія, Турція та інші.

Як пояснюють мовознавці, така назва відображає імперську перспективу: регіон визначається як територія "при Балтійському морі" відносно центру держави. У результаті країни ніби позначаються як периферія.

Українські фахівці рекомендують забути таке формулювання і використовувати інші назви:

країни Балтії

Балтійські країни

Балтійські держави

Тому в офіційному просторі слід використовувати саме ці назви.

Цікаво! Назва "Балтія" – це термін, що походить від назви Балтійське море. Вона використовується як нейтральний географічний термін, тому вислів "країни Балтії" є природним і зрозумілим для української мови.

У самих країнах термін "Прибалтика" громадяни не використовують, окрім тих, хто сумує за СРСР.

У міжнародному контексті частіше кажуть:

Baltic states (англійською)

Baltijos šalys (литовською)

Baltijas valstis (латвійською)

Balti riigid, Baltimaad (естонською).

Усі ці назви буквально означають "Балтійські держави".

Мова змінюється разом із суспільством. Відмова від радянських термінів – це не лише питання стилю, а й спосіб точніше й поважніше називати країни та регіони.