"Прибалтика" – російська калька: як правильно називати країни біля Балтійського моря
- Термін "Прибалтика" вважається небажаним у сучасній українській мові через його радянське походження.
- Рекомендується використовувати назви "країни Балтії", "Балтійські країни" або "Балтійські держави" як нейтральні та політично коректні.
Позбуваючись росіянізмів зі свого мовлення, у першу чергу відмовтеся від помилок у власних назвах, зокрема – у назвах країн чи регіонів.
Одна з таких помилкових назв, яка збереглася з радянських часів, – Прибалтика, а як казати правильно, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Чому казати "Прибалтика" – це помилка?
У публічному мовленні ще й досі часто можна почути слово "Прибалтика". Йдеться про три держави – Литва, Латвія та Естонія. Проте, з погляду сучасної української мовної норми та політичної коректності цей термін небажаний.
Країни Балтії / Вікіпедія
Слово "Прибалтика" – це збереження російської назви. Воно активно закріпилося в радянській адміністративній та публіцистичній мові після входження цих країн до СРСР у 1940 році, як пояснює Вікіпедія. Таких помилкових назв країн старше покоління пам'ятає ще чимало – Венгрія, Арменія, Турція та інші.
Як пояснюють мовознавці, така назва відображає імперську перспективу: регіон визначається як територія "при Балтійському морі" відносно центру держави. У результаті країни ніби позначаються як периферія.
Українські фахівці рекомендують забути таке формулювання і використовувати інші назви:
країни Балтії
Балтійські країни
Балтійські держави
Тому в офіційному просторі слід використовувати саме ці назви.
Цікаво! Назва "Балтія" – це термін, що походить від назви Балтійське море. Вона використовується як нейтральний географічний термін, тому вислів "країни Балтії" є природним і зрозумілим для української мови.
У самих країнах термін "Прибалтика" громадяни не використовують, окрім тих, хто сумує за СРСР.
У міжнародному контексті частіше кажуть:
Baltic states (англійською)
Baltijos šalys (литовською)
Baltijas valstis (латвійською)
- Balti riigid, Baltimaad (естонською).
Усі ці назви буквально означають "Балтійські держави".
Мова змінюється разом із суспільством. Відмова від радянських термінів – це не лише питання стилю, а й спосіб точніше й поважніше називати країни та регіони.