Як ніжно звернутися до коханої: які слова ви зустрінете в українських піснях

Українські ліричні пісні, часто, присвячуються закоханим, переживанням ніжних почуттів та очікуваннями зустрічі. Пісні сповнені ніжними звертаннями як до чоловіка, так і до жінки.

Українська пісня завжди була багата на ніжні та поетичні звертання до коханої жінки. Це не просто слова, а погляд закоханого чоловіка, сповнений любові та захоплення. Які звертання зустрічаються в українських піснях, розповідає 24 Канал.

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Які звертання до коханої в українських піснях

Звертання до коханої в українських піснях дуже різноманітні – це і птахи, і рослини, і небесні світила, і сердечні переживання. Багато з них використовуються і зараз в піснях, а деякі забулися чи змінилися.

Ніжні звертання до коханої в українських піснях – це не просто слова, а ціла поезія, яка здатна зворушити серце і викликати приємні емоції.

З якими птахами асоціювалась кохана:

пташка чи пташина,

чи голубонька / голубка,

горлиця,

ластівка.

Порівняння з небесними тілами передають ніжність, трепет і захоплення перед красою жінки та її недосяжність:

зірка / зоря / зіронька;

сонце / сонечко;

ясочка.

Які порівняння з рослинами та тваринами:

квіточка,

чічка,

ружа,

ягідка,

рибонька,

кізонька,

лань.

Крім цих "природних" звертань, українські пісні рясніють іншими ніжними словами, які передають різноманітні грані почуттів:

серденько,

душа моя,

мила,

люба,

любка,

кохана.

"Сонце низенько, вечір близенько,

Вийди до мене, моє серденько!

Ой вийди, вийди, та не барися,

Моє серденько розвеселися.

Ой вийди, вийди, серденько Галю,

Серденько, рибонько, дорогий кришталю!" .

"Над Бугом рікою": дивіться відео

Чи інша пісня:

"Вийду на горбочок,

Заграю в листочок —

Пізнавай, миленька,

Чий це голосочок."

І ще приклад:

"– Ой зійди, зійди, ясен місяцю,

Як млиновеє коло,

Ой вийди, вийди, серце-дівчино,

Та промов до мене слово".

Це універсальні слова, які завжди доречні, коли хочеться виразити свої почуття. Вони використовувалися і в українській художній літературі:

"Добридень тобі, моя ясочко!" (Михайло Коцюбинський); "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!.." (Степан Васильченко); "Дівчино, ясочко, ластівко з далекого села, Чи ж любов великую в серці зберегла?" (Любов Забашта).

Фіолет "Кохана": дивіться відео

Ніжні звертання в українських піснях виконують кілька важливих функцій:

Підкреслюють індивідуальність коханої. Кожне звертання – це своєрідний комплімент, який підкреслює особливі якості жінки.

Кожне звертання – це своєрідний комплімент, який підкреслює особливі якості жінки. Створюють романтичний настрій. Ніжні слова допомагають передати глибину почуттів і створити атмосферу ніжності, турботи, поваги та закоханості.

Ніжні слова допомагають передати глибину почуттів і створити атмосферу ніжності, турботи, поваги та закоханості. Зберігають традиції. Ці звертання є частиною української культурної спадщини і передають з покоління в покоління цінності та бачення українців.

Звертайтеся ніжно до коханої!