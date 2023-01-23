Чому історія України не є обов'язковим предметом на НМТ – 2023

У 2023 році випускникам не доведеться обов'язково під час НМТ складати історію України. Її зробили предметом на вибір.

Така модель мультипредметного тесту, презентована Міносвіти, викликала обурення та жваві дискусії багатьох українців. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чому у 2023 році історія України не входить до переліку обов'язкових предметів, як це було минулоріч.

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Чому історія України не є обов'язковим предметом на НМТ

Вакуленко повідомила, що рішення про таку модель НМТ є надзвичайно складним.

Саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти. Тому ці предмети визначені обов'язковими і тогоріч, і цьогоріч,

– уточнила вона.

Заступниця директора УЦОЯО додала, що у процесі обговорення моделі вступу тривали дискусії щодо обов'язковості складання історії України. Ніхто не сумнівався у важливості цього предмета. Лунали також пропозиції погодити модель НМТ, яка містить три обов'язкові предмети й один – на вибір вступника. Однак таке рішення могло спричинити те, що тест довелося б складати протягом двох днів. А це у час війни не зовсім безпечно. Тож вирішили збільшити кількість завдань, адже у 2022 році вони були недостатньо довгими.

Відтак, наголосила Вакуленко, саме ці чинники і стали ключовими при погодженні моделі з двома обов'язковими предметами на НМТ. При цьому у УЦОЯО переконані, що саме історію України оберуть більшість вступників. Вакуленко також акцентувала на тому, що третій предмет НМТ є універсальним, тож абітурієнт зможе вступити і на гуманітарні, і на технічні спеціальності.

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