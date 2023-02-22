Шкарлет пояснив, чому математику зробили обов'язковим предметом на НМТ-2023

У 2023 році українські випускники для вступу у виші складатимуть НМТ. Тест міститиме завдання з трьох предметів.

Обов'язково абітурієнти складатимуть українську мову та математику. Також – ще один предмет на вибір. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону пояснив, чому другим обов'язковим предметом зробили математику.

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Чому математику зробили обов'язковою на НМТ-2023

Міністр нагадав, що законопроєкт, який погоджує правила вступної кампанії у цьому році, має ще в цілому ухвалити Верховна Рада. Це відбудеться незабаром.

Модель вступу дуже проста: українська мова і математика – два обов'язкові предмети, а також один з п'яти предметів на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія),

– розповів Шкарлет.

Він уточнив, що таку модель НМТ-2023 формували передусім з урахуванням безпеки й можливості складати іспити незалежно від локацій.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курсиде учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

При цьому очільник МОН розповів, чому саме математику, а не історію України зробили другим обов'язковим предметом на НМТ.

Історію України важливо знати незалежно від того, чи буде вона обов'язковою для іспиту. Математика – це інструмент, який формує сьогодні високотехнологічне суспільство,

– вважає Шкарлет.

Також міністр додав, що напередодні на засіданні профільного підкомітету нардепи повністю підтримали урядовий законопроєкт та не погодили подані до нього правки.

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