Чи повинен випускник складати НМТ, якщо не планує вступати до вишу

НМТ у 2023 році необхідно складати тим випускникам, які планують цьогоріч вступати до українських вишів. У такому разі вони зобов'язані мати результати тесту.

Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Також уточнила, в якому разі можна не складати НМТ у 2023 році.

Читайте Як зареєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція

Чи треба складати НМТ, якщо випускник не планує вступати до вишу

Вакуленко наголосила, що ті учні, які не планують нікуди вступати, можуть не проходити тестування, адже ДПА в 11 класах цього року скасували.

Якщо ви плануєте вступати у коледж або хочете рік навчатися за кордоном, наприклад, і вам не потрібний результат для вступу в український ЗВО, ви можете не реєструватися на НМТ. Вам це не потрібно,

– акцентувала заступниця директора УЦОЯО.

При цьому нагадала, що учень успішно зареєструється на тестування, якщо отримає сертифікат НМТ.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко