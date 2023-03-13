Президент підписав Закон про вступну кампанію-2023: що варто знати
23 лютого 2023 року парламент України ухвалив Закон про вступну кампанію. 13 березня документ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Цей Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Президент підписав Закон про проведення НМТ-2023
Реалізація цього Закону дозволить Міносвіти розробити та ухвалили Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Останній дасть поштовх для подальшої роботи з організації національного мультипредметного тестування як конкурсного критерію доступу до освіти.
Також випускники шкіл не будуть складати державну підсумкову атестацію за результатами 2022 – 2023 навчального року.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.