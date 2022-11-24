НМТ – 2023: якими будуть завдання та скільки триватиме оцінювання

Безпекова ситуація та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі у 2023 році. Як альтернативу ЗНО розглядають проведення удосконаленого НМТ.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів. Також у міністерстві розповіли, якими будуть вступні іспити у виші у 2023 році.

До теми ЗНО чи НМТ: у Міносвіти розповіли про формат тестування у 2023 році

Якими будуть тестові завдання НМТ

НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.

Обов'язковий блок НМТ

Обов'язковий блок cкладатиметься із чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

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Додатковий блок НМТ

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Як тривала вступна кампанія у виші у 2022 році

Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.

За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.

Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.

Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.

При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.

Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.