НМТ – 2023: какими будут задания и сколько будет продолжаться тест

Ситуация по безопасности и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение ВНО в традиционном формате в 2023 году. В качестве альтернативы ВНО рассматривают проведение усовершенствованного НМТ.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что тестовые задания будут заключены в соответствии с программами независимого оценивания по соответствующим предметам. Также в министерстве рассказали, какими будут вступительные экзамены в вузе в 2023 году.

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Какими будут тестовые задания НМТ

НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Обязательный блок НМТ

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами истории Украины и иностранного языка.

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Дополнительный блок НМТ

В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.

Как продолжалась вступительная кампания в вузе в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.

Изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия соответствующего Закона, являющегося компетенцией Верховной Рады Украины.