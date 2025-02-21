21 лютого, 20:51
Результати анулюють: яких помилок на НМТ не можна припускатися
Основні тези
- Учасникам НМТ заборонено фотографувати або переписувати завдання тесту.
- В іншому разі їхні результати анулюють.
- Що ще не дозволять робити на НМТ – читайте у новині.
Учасникам НМТ під час тестування заборонять копіювати завдання тесту. За спроби сфотографувати або переписувати завдання результати вступника анулюють.
Відповідну норму містить оновлений Порядок проведення національного мультитесту. Документ набуде чинності найближчим часом.
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За що анулюють результати НМТ
Результати НМТ анулює Український центр оцінювання якості освіти на підставі рішень апеляційних комісій.
Також ануляція результатів іспиту відбуватиметься у разі інших порушень учасником мультитесту процедури проходження тестування.
До них належать такі:
- невиконання вказівок і вимог працівників екзаменаційних центрів;
- порушення правил тестування;
- виявлення небезпечних предметів і речовин, що загрожують життю та здоров'ю людини;
- винесення за межі аудиторії чернеток тощо.
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Що відомо про НМТ у 2025 році
- Тестування у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно. Додатковий – з 9 до 14 травня.
- Зареєстровані учасники отримають запрошення на проходження мультитесту.
- Запрошення для участі в національному мультитесті містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.
- Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.
- Для участі у конкурсному відборі при вступі учасникам НМТ достатньо набрати 15% правильних відповідей з кожного предмета.
- Зауважимо, що для участі в НМТ цьогоріч випускникам шкіл треба оформити ID-картку.