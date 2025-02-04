Для участі в НМТ-2025 треба оформити ID-картку
- Для участі в НМТ-2025 випускникам шкіл потрібно оформити ID-картку до початку реєстрації 6 березня 2025 року.
- Оформлення ID-картки обов'язкове для осіб, які досягли 14 років і планують складати НМТ у 2025 році, та є безкоштовним.
- Оформити ID-картку можна у підрозділах Державної міграційної служби, ЦНАПах або центрах "Паспортний сервіс".
Для участі в національному мультипредметному тесті цьогоріч випускникам шкіл треба оформити ID-картку. У Міністерстві освіти і науки України радять не зволікати.
Адже 6 березня стартує реєстрація на НМТ, яка триватиме до 3 квітня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.
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Хто має оформити ID-картку
У МОН зауважили: оскільки термін виготовлення першого паспорта громадянина України (ID-картки) становить 20 робочих днів, варто заздалегідь подбати про його оформлення.
Оформлення паспорта є обов'язковим для осіб, які:
- досягли 14-річного віку і ще не отримували паспорта громадянина України;
- планують складати НМТ у 2025 році.
Оформити ID-картку можна у таких установах:
- підрозділи Державної міграційної служби за місцем проживання;
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- центри обслуговування "Паспортний сервіс".
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Який перелік документів потрібний
Для оформлення першої ID-картки потрібно подати:
- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави.
- паспорт громадянина України одного або обох батьків.
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є) або повідомлення про відмову від його отримання.
- витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (за наявності).
Оформлення першого паспорта громадянина України є безоплатним.
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення документів звертайтеся до підрозділів Державної міграційної служби України або відвідайте офіційний сайт ДМС України.
- Раніше ми розповідали, який документ треба отримати, аби підтвердити реєстрацію на НМТ. Про це читайте за посиланням.