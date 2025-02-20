Чи можна буде після НМТ забрати чернетку зі собою

Учасники цьогорічного національного мультипредметного тесту після завершення роботи над завданнями не зможуть забрати чернетки зі собою. Вони повинні будуть повернути їх працівникам екзаменаційного центру.

Таку вимогу містить Порядок проведення НМТ, що набуде чинності найближчим часом. Про це інформує 24 Канал.

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Чи можна забрати чернетку після тестування

Так, після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, учасники повинні залишити надані чернетки для записів в аудиторії.

Також ці чернетки не можна буде виносити за межі аудиторії під час перерви або перебування в укриттях під час повітряної тривоги.

Зауважимо, що торік, лише якщо в чернетці не було записів, що містили завдання тесту, старший інструктор міг дозволити учаснику забрати чернетку.

У разі конфліктної ситуації старший інструктор міг запропонувати учаснику НМТ переписати його відповіді на новий аркуш, який дозволяли забрати зі собою.

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