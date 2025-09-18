У 2025 році результати національного мультитесту отримали майже 290 тисяч учасників. Майже 79% – цьогорічні випускники шкіл.

Про це свідчать підсумки цьогорічного НМТ, які оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти, зазначає 24 Канал. Там уточнили, з яких предметів учасники тестування отримали 200 балів.

Які результати НМТ у межах областей?

Три учасники склали мультитест на 800 максимальних балів. 31 учасник отримав 600 балів (склав три предмети на 200 балів).

Також 252 учасники отримали 400 балів (два предмети на 200 балів). Понад 2400 учасників цьогорічного НМТ отримали 200 балів з одного предмета.

Пороговий бал хоча б з одного предмета не подолали 13,5% учасників тестування.

У розрізі предметів учасники НМТ-2025 отримали 200 балів так:

Математика – 1177;

Англійська мова – 792;

Українська мова – 659;

Історія України – 243;

Українська література – 68;

Біологія – 41;

Німецька мова – 32;

Фізика – 29;

Хімія – 15;

Іспанська мова – 11;

Географія – 1;

Французька мова – 0.

Що відомо про НМТ-2025?