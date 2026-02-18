На вибір – чотири мови: які теми та завдання будуть на НМТ з іноземних мов
- Тест на НМТ з іноземної мови міститиме 32 завдання.
- Учасники можуть набрати від 0 до 32 балів, які потім переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Учасники національного мультитесту проходитимуть перевірку знань з чотирьох предметів. Три будуть обов'язковими і лише один можна буде обрати з пропонованого переліку.
Четвертим предметом можна обрати, зокрема, іноземну мову. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Які завдання будуть на тестуванні з іноземних мов?
Пройти перевірку знань можна буде з англійської, іспанської, німецької або французької мов.
Зміст завдань з іноземних мов відповідатиме програмі ЗНО з цього предмета. Міститиме частини "Читання" та "Використання мови".
Тест з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) міститиме 32 завдання різних форм:
із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);
на встановлення відповідності (11 завдань);
заповнення пропусків (16 завдань).
Які завдання будуть на НМТ з іноземних мов / УЦОЯО
Як нараховуватимуть бали?
Ці завдання оцінюватимуть відповідно до погоджених схем нарахування балів. По 1 тестовому балу учасник отримає за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.
За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів,
– акцентували в УЦОЯО.
Свій результат – кількість набраних балів за правильні відповіді – учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. Згодом ці бали переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
До слова, торік українці критикували одноденну модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників. Зокрема, через довгочасову перевірку знань. Однак заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі телемарафону розповідав, що модель тестування у 2026 році не змінюватимуть.
Як відбуватиметься НМТ-2026?
Національний мультитест цьогоріч відбуватиметься протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії.
Учасники складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія НМТ відбуватиметься з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Кожен учасник проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ і 2023, 2024, 2025 років.