МОН пропонує підвищити порогові бали з двох предметів НМТ

Міністерство освіти і науки України пропонує підвищити порогові бали національного мультипредметного тесту з двох обов'язкових предметів. Мовиться про українську мову та історію України.

Зміни пропонують для вступників на програми бакалаврату та медичної магістратури. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Які зміни пропонують учасникам НМТ?

У документі прописали правила проведення вступної кампанії до вишів майбутніх бакалаврів, магістрів та аспірантів. Його винесли на громадське обговорення.

Так, Порядок пропонує встановити пороговий бал для учасників НМТ, які зможуть отримати право вступу до вишів, з української мови на рівні 8 тестових балів. Тобто підвищити на 1 бал, якщо порівняти з 2025 роком.

З історії України пороговий бал пропонують встановити на рівні 9 тестових балів. Тобто теж підвищити на 1 бал, якщо порівняти з 2025 роком.

Саме ця кількість тестових балів з цих двох предметів тоді відповідатиме 100 балам за рейтинговою шкалою, яку використовують для конкурсного відбору до вишів.

Які правила вступної кампанії погодили?