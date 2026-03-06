Потрібне підтвердження: хто не зможе взяти участь у НМТ
- Участь у НМТ 2026 року не можуть брати учні 9-х та 10-х класів, а також ті, хто не завершив повну загальну середню освіту.
- Для реєстрації на НМТ у 2026 році випускники повинні надати довідку про завершення повної середньої освіти, а випускники минулих років — документ про здобуту освіту.
5 березня стартувала реєстрація на національний мультитест у 2025 році. Результати тестування будуть потрібні для вступу до українських вишів.
Однак складати НМТ зможуть не всі. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Хто не має права складати НМТ?
Вакуленко розповіла, що випускнику для реєстрації на НМТ та участі у тестуванні потрібне підтвердження про те, що він цьогоріч завершить здобуття повної загальної середньої освіти.
У НМТ не можуть брати участь 9-класники, 10-класники, не можуть брати участь ті особи, хто не має завершеної так званої шкільної освіти,
– уточнила вона.
І додала: тому випускників 2026 року просять завантажити під час реєстрації на НМТ довідку про те, що вони завершили здобуття повної середньої освіти.
Вакуленко також зауважила, що випускники шкіл минулих років, які хочуть брати участь у НМТ, раніше здобули вищезгадану освіту. Вони також повинні подати документ, який це підтверджує.
Який документ потрібний?
В Українському центрі оцінювання якості освіти розповідали, що 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, вимагатимуть довідку із закладу освіти. У ній має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)".
Випускники шкіл минулих років для реєстрації повинні надати документ про:
повну загальну середню освіту;
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
здобутий ступінь у коледжі;
здобутий ступінь у виші.
Участь у НМТ у 2026 році
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Учасники НМТ складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія мультитесту буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
- У тестових завданнях на НМТ будуть незначні зміни. Мовиться про два вибіркові предмети – фізику і хімію.