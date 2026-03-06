Однак складати НМТ зможуть не всі. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Хто не має права складати НМТ?

Вакуленко розповіла, що випускнику для реєстрації на НМТ та участі у тестуванні потрібне підтвердження про те, що він цьогоріч завершить здобуття повної загальної середньої освіти.

У НМТ не можуть брати участь 9-класники, 10-класники, не можуть брати участь ті особи, хто не має завершеної так званої шкільної освіти,

– уточнила вона.

І додала: тому випускників 2026 року просять завантажити під час реєстрації на НМТ довідку про те, що вони завершили здобуття повної середньої освіти.

Вакуленко також зауважила, що випускники шкіл минулих років, які хочуть брати участь у НМТ, раніше здобули вищезгадану освіту. Вони також повинні подати документ, який це підтверджує.

Який документ потрібний?

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповідали, що 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, вимагатимуть довідку із закладу освіти. У ній має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)".

Випускники шкіл минулих років для реєстрації повинні надати документ про:

повну загальну середню освіту;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

здобутий ступінь у коледжі;

здобутий ступінь у виші.



Участь у НМТ у 2026 році / УЦОЯО

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?