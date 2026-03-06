Однако сдавать НМТ смогут не все. Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Кто не имеет права сдавать НМТ?
Вакуленко рассказала, что выпускнику для регистрации на НМТ и участия в тестировании нужно подтверждение о том, что он в этом году завершит получение полного общего среднего образования.
В УМТ не могут участвовать 9-классники, 10-классники, не могут участвовать те лица, кто не имеет завершенного так называемого школьного образования,
– уточнила она.
И добавила: поэтому выпускников 2026 года просят загрузить при регистрации на НМТ справку о том, что они завершили получение полного среднего образования.
Вакуленко также отметила, что выпускники школ прошлых лет, которые хотят участвовать в НМТ, ранее получили вышеупомянутое образование. Они также должны подать документ, который это подтверждает.
Какой документ нужен?
В Украинском центре оценивания качества образования рассказывали, что в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, будут требовать справку из учебного заведения. В ней должно быть указано: "Он (она) в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в (название учебного заведения)".
Выпускники школ прошлых лет для регистрации должны предоставить документ о:
полном общем среднем образовании;
образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;
полученной степени в колледже;
полученной степени в вузе.
Участие в НМТ в 2026 году / УЦОКО
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Участники НМТ будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия мультитеста будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет длиться в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- В тестовых заданиях на НМТ будут незначительные изменения. Говорится о двух выборочных предметах – физике и химии.