Місць може бракувати: назвали країни, у яких відбудеться НМТ у 2026 році
- НМТ у 2026 році можна буде скласти в 52 містах 31 країни.
- Список можуть ще розширити.
- Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 5 березня і триватиме до 2 квітня.
Українські вступники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти національний мультитест за межами нашої країни. Перелік країн вже визначили.
Про це інформує Міністерство освіти і науки України. На сьогодні готовність прийняти тестування підтвердили 52 міста у 31 країні.
Де за кордоном можна скласти НМТ у 2026 році?
Серед цих країн – Німеччина, Польща, Чехія, Велика Британія та Іспанія. Саме тут у попередні роки було найбільше учасників.
Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Його проводитимуть підготовлені педагоги. Умови – однакові для всіх.
Щороку приблизно 20 тисяч українців складають НМТ за межами країни. Серед них – охочі вступати до українських закладів вищої освіти,
– зауважили у МОН.
Перелік країн і міст доповнюватимуть.
Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ:
Так, мультитест у межах основної сесії відбудеться у таких країнах: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії і Швеції.
Додаткову сесію запланували провести у Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Чехії.
У яких країнах відбудеться НМТ у 2026 році / УЦОЯО
Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Про що попереджають учасників тестування?
Перемовини з окремими закордонними установами / організаціями ще тривають. Тому кількість міст і країн може зрости.
Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, радимо потенційним учасникам, які планують проходити НМТ за кордоном, не зволікати з реєстрацією, яка розпочнеться 5 березня й триватиме до 2 квітня,
– наголосили в УЦОЯО.
Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, вступники зможуть до 7 квітня включно змінити реєстраційні дані і вибрати місто, до якого їм ближче добиратися. За кордоном також діє обмеження щодо кількості учасників НМТ. Якщо доступні місця закінчаться у певному населеному пункті, випускники будуть змушені обирати інший.
Нагадаємо, що загалом у 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років. Крім України, тестування організували ще в 33 країнах.
Як відбуватиметься НМТ-2026?
Цьогоріч учасники НМТ складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
НМТ відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.