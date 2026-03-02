Місць може бракувати: назвали країни, у яких відбудеться НМТ у 2026 році

Українські вступники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти національний мультитест за межами нашої країни. Перелік країн вже визначили.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України. На сьогодні готовність прийняти тестування підтвердили 52 міста у 31 країні.

Де за кордоном можна скласти НМТ у 2026 році?

Серед цих країн – Німеччина, Польща, Чехія, Велика Британія та Іспанія. Саме тут у попередні роки було найбільше учасників.

Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Його проводитимуть підготовлені педагоги. Умови – однакові для всіх.

Щороку приблизно 20 тисяч українців складають НМТ за межами країни. Серед них – охочі вступати до українських закладів вищої освіти,

– зауважили у МОН.

Перелік країн і міст доповнюватимуть.

Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ:

Так, мультитест у межах основної сесії відбудеться у таких країнах: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії і Швеції.

Додаткову сесію запланували провести у Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Чехії.



У яких країнах відбудеться НМТ у 2026 році / УЦОЯО

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Про що попереджають учасників тестування?

Перемовини з окремими закордонними установами / організаціями ще тривають. Тому кількість міст і країн може зрости.

Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, радимо потенційним учасникам, які планують проходити НМТ за кордоном, не зволікати з реєстрацією, яка розпочнеться 5 березня й триватиме до 2 квітня,

– наголосили в УЦОЯО.

Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, вступники зможуть до 7 квітня включно змінити реєстраційні дані і вибрати місто, до якого їм ближче добиратися. За кордоном також діє обмеження щодо кількості учасників НМТ. Якщо доступні місця закінчаться у певному населеному пункті, випускники будуть змушені обирати інший.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років. Крім України, тестування організували ще в 33 країнах.

Як відбуватиметься НМТ-2026?