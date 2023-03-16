Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

Міносвіти погодило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Випускники можуть дізнатися механізм зарахування як на бакалаврат, так і в магістратуру у ЗВО.

Про усі тонкощі вступної кампанії у виші у цьому році читайте у матеріалі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступ на бакалаврат

У 2023 році абітурієнти вступатимуть до вишів на бакалаврат за результатами НМТ. Останній міститиме три предметні блоки. Так, учасники тесту складатимуть два обов'язкові предмети – українську мову та математику – і один на вибір – історію України, біологію, фізику, хімію, іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, іспанську).

Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності доведеться додатково проходити творчий конкурс.

У 2023 році вступники зможуть також скористатись результатами НМТ-2022 або ЗНО 2020 та 2021 років.

Вступ на магістратуру

Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ). Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях:

Соціальні та поведінкові науки;

Журналістика;

Управління та адміністрування;

Право;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини.

Конкурсний бал вступників на бакалаврат

Конкурсний бал для вступу розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, які абітурієнт отримає за кожен предметний тест, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Також для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів встановили вагові коефіцієнти.

Для таких спеціальностей як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" та галузі знань "Охорона здоров'я" конкурсний бал для вступу не може бути меншим, ніж 150 балів.

Для таких спеціальностей як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація, промислова фармація" конкурсний бал на бюджет не може бути меншим, ніж 140 балів, для вступу на контракт – меншим за 120 балів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Для усіх інших спеціальностей мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі має визначати виш у своїх Правилах прийому.

Вступ на контракт

Без результатів зовнішніх іспитів (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ), а лише за результатами вступних випробувань у виші та мотиваційним листом можна вступити на контракт на спеціальності, яким надають особливу підтримку (61 спеціальність та 13 галузей освіти).

Вступники, які раніше здобули диплом магістра, зможуть здобувати магістерський рівень за результатами ЄВІ та/або ЄФВВ чи вступних випробувань у виші за їхнім вибором (крім вступу на "Право" і "Міжнародне право").

Вступ на бюджет

У 2023 році діятиме широкий конкурс при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття ступенів бакалавра та молодшого бакалавра.

У 2023 році не встановлюють поділ бюджетних місць між вступниками на основі атестата про завершення 11 класу школи та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Такі вступники братимуть участь у спільних конкурсах із використанням однакового розрахунку конкурсного бала. Загальний перелік широких конкурсів визначений Порядком прийому до закладів вищої освіти.

Під час вступу до магістратури широкий конкурс буде наявним на таких спеціальностей як "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини".

Строки вступу на бакалаврат

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня. Старт подання заяв – 19 липня. Завершиться він 31 липня.

Вступники, які отримають рекомендації до зарахування на бюджет, мають виконати вимоги до зарахування до 8 серпня.

Зарахування бюджетників відбудеться не пізніше 10 серпня, контрактників – до 30 серпня.

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Середній бал документа про освіту та коефіцієнти

При вступі у виші у 2023 році не враховуватимуть середні бали атестатів та сільський коефіцієнт.

Водночас застосовуватимуть галузевий коефіцієнт для підтримки вступників із пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетності) однієї зі спеціальностей, яким надають особливу підтримку.

Пільги при вступі на бакалаврат

У 2023 році збережуть усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Також пільги для здобуття освіти отримали колишні полонені та їхні діти. Ці пільги діють на навчання у профтехах, коледжах та вишах. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Так, колишнім полоненим або їхнім дітям за повним або частковим тарифом оплатить навчання у ЗВО держава. Вони можуть отримати і пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти. Отримуватимуть і соціальної стипендії, можуть скористатися правом безоплатного проживання в гуртожитку, підручниками та правом безоплатного доступу до інтернету й систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.