НМТ-2023: як оцінюватимуть завдання з математики та які ресурси можна підгледіти

24 травня 2023, 17:45
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Джерело:

УЦОЯО

У 2023 році математика є обов'язковим предметом на НМТ. Під час тестування випускники зможуть користуватися довідковими матеріалами – формулами.

Блок НМТ з математики може містити також завдання профільного рівня. Як оцінюватимуть завдання блоку НМТ з математики, якими довідковими матеріалами можна користуватися та як ефективно підготуватися до складання тесту, розкаже 24 Канал.

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Як оцінюватимуть завдання з математики 

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

  • по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності;
  • по 2 бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів, кажуть в УЦОЯО. 

Результат учасник НМТ знатиме після виконання блоків НМТ. Згодом результат кожного блоку переведуть за шкалою 100 – 200 балів. 

Які додаткові матеріали можна використовувати під час НМТ

Довідкові матеріали з математики будуть ті ж, що і торік. Тобто:

  • формули з геометрії;
  • логарифми;
  • первісна функція та визначений інтеграл;
  • матеріали з тригонометрії та інше.

Всі ці матеріали можна знайти за посиланням. Під час тестування учасники НМТ також зможуть скористатися чернеткою.

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Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з математики

Перш за все випускникам варто ретельно працювати над шкільною програмою з математики.

Також самостійного можна використовувати:

Автор: Марія Волошин