Блок НМТ по математике может содержать также задачи профильного уровня. Как будут оценивать задачи блока НМТ по математике, какими справочными материалами можно пользоваться и как эффективно подготовиться к сдаче теста, расскажет 24 Канал.

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Как будут оценивать задачи по математике

Задания по математике будут оцениваться в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО.

по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;

по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия;

по 2 балла – за каждый правильный краткий ответ.

При выполнении задач блока НМТ по математике можно получить от 0 до 30 баллов, говорят в УЦОКО.

Результат участник НМТ узнает после выполнения блоков НМТ. Впоследствии результат каждого блока переведут за шкалой 100 – 200 баллов.