Блок НМТ з математики може містити також завдання профільного рівня. Як оцінюватимуть завдання блоку НМТ з математики, якими довідковими матеріалами можна користуватися та як ефективно підготуватися до складання тесту, розкаже 24 Канал.

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Як оцінюватимуть завдання з математики

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;

по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності;

по 2 бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів, кажуть в УЦОЯО.

Результат учасник НМТ знатиме після виконання блоків НМТ. Згодом результат кожного блоку переведуть за шкалою 100 – 200 балів.