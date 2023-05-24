Блок НМТ з математики може містити також завдання профільного рівня. Як оцінюватимуть завдання блоку НМТ з математики, якими довідковими матеріалами можна користуватися та як ефективно підготуватися до складання тесту, розкаже 24 Канал.
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Як оцінюватимуть завдання з математики
Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.
- по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
- по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності;
- по 2 бали – за кожну правильну коротку відповідь.
За виконання завдань блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30 балів, кажуть в УЦОЯО.
Результат учасник НМТ знатиме після виконання блоків НМТ. Згодом результат кожного блоку переведуть за шкалою 100 – 200 балів.
Які додаткові матеріали можна використовувати під час НМТ
Довідкові матеріали з математики будуть ті ж, що і торік. Тобто:
- формули з геометрії;
- логарифми;
- первісна функція та визначений інтеграл;
- матеріали з тригонометрії та інше.
Всі ці матеріали можна знайти за посиланням. Під час тестування учасники НМТ також зможуть скористатися чернеткою.
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Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з математики
Перш за все випускникам варто ретельно працювати над шкільною програмою з математики.
Також самостійного можна використовувати:
- тести з математики минулих років;
- відеороз'яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021 (відео №1; відео №2; відео №3; відео №4); Підготовка до ЗНО-2021; Підготовка до ЗНО-2022;
- короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з математики на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
- шкільні підручники, посібники для підготовки до НМТ;
- інші ресурси, які допоможуть повторити математичні теми.