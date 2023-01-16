Вступники і батьки обрали модель складання НМТ у 2023 році
Джерело:Сергій Бабак
Днями очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запропонував у своєму телеграмі пройти опитування щодо моделі складання НМТ у 2023 році. Можливість проголосувати отримати вступники та їхні батьки.
Відповідно до результатів опитування, батьки та абітурієнти обрали найлегшу модель складання тестів. Вони переконані, що під час НМТ – 2023 варто складати 3 предмети.
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Вступники і батьки обрали модель НМТ – 2023
Так, участь в опитуванні від Бабака взяли понад 75 тисяч осіб. Відтак більшість із них вважає, що НМТ – 2023 має містити загалом 3 предмети.
Власне, запропонований Бабаком варіант НМТ, який влючає українську мову, математику та предмет на вибір набрав 73% голосів.
Варіант, де потрібно під час НМТ складати обов'язково українську мову, математику та історію України, отримав 17% голосів. Ще менше – 10% опитаних – хоче, аби під час НМТ – 2023 випускники складали два обов'язкові і два на вибір предмети.
До слова, Сергій Бабак заявив, що результати цього опитування збігаються з позицією профільного комітету Ради.
Результати опитування щодо моделі НМТ – 2023 / телеграм Сергія Бабака
Скільки днів триватиме НМТ – 2023
Також очільник профільного комітету ВРУ запитав у вступників та їхніх батьків, скільки днів мав би тривати НМТ.
Більшість опитаних вважає, що вступники мають мати вибір: складати тести протягом одного чи двох днів. Меншість переконана, що тести з усіх предметів варто складати в один день.
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Скільки обов'язкових предметів може бути під час НМТ – 2023
- Раніше в Україні запропонували зробити обов'язковими предметами національного мультипредметного тесту у 2023 році лише два. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроєкт.
- Обов'язковими до складання хочуть зробити українську мову та математику. Натомість інші два предмети дозволити обирати.
- Законопроєкт, до слова, є альтернативним до урядового законопроєкту, запропонованого МОН.
- Нардепи пропонують законодавчо визначити, що кожен абітурієнт має скласти два тести НМТ:
- Перший – із двох обов'язкових предметів: українська мова та математика.
- Другий – із двох предметів за вибором:
- перший предмет – на вибір історія України / одна з іноземних мов;
- другий предмет – на вибір хімія / фізика / біологія / географія або історія України / іноземна мова (якщо їх не обрали як перший предмет).
- У МОН натомість пропонували проведення обов'язкового тесту з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови. В альтернативному законопроєкті запропонували полегшену модель НМТ, що не передбачає обов'язкового складання історії або іноземної мови.