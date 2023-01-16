Відповідно до результатів опитування, батьки та абітурієнти обрали найлегшу модель складання тестів. Вони переконані, що під час НМТ – 2023 варто складати 3 предмети.

Читайте Вступники і батьки обрали модель складання НМТ у 2023 році

Вступники і батьки обрали модель НМТ – 2023

Так, участь в опитуванні від Бабака взяли понад 75 тисяч осіб. Відтак більшість із них вважає, що НМТ – 2023 має містити загалом 3 предмети.

Власне, запропонований Бабаком варіант НМТ, який влючає українську мову, математику та предмет на вибір набрав 73% голосів.

Варіант, де потрібно під час НМТ складати обов'язково українську мову, математику та історію України, отримав 17% голосів. Ще менше – 10% опитаних – хоче, аби під час НМТ – 2023 випускники складали два обов'язкові і два на вибір предмети.

До слова, Сергій Бабак заявив, що результати цього опитування збігаються з позицією профільного комітету Ради.



Результати опитування щодо моделі НМТ – 2023 / телеграм Сергія Бабака

Скільки днів триватиме НМТ – 2023

Також очільник профільного комітету ВРУ запитав у вступників та їхніх батьків, скільки днів мав би тривати НМТ.

Більшість опитаних вважає, що вступники мають мати вибір: складати тести протягом одного чи двох днів. Меншість переконана, що тести з усіх предметів варто складати в один день.

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