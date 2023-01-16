Відтак частина батьків цьогорічних випускників стурбована таким переліком. Зокрема виключенням історії України з переліку обов'язкових предметів.

Важливо Які предмети складатимуть абітурієнти під час НМТ – 2023

Так, батьки скаржаться, що їхнім дітям обов'язково доведеться складати тести з математики. Навіть якщо для обраної професії вона не потрібна.

Так, мати одного із цьогорічних випускників Яна Абрамєйцєва запитала в очільника профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, чи справді історію України вважають необов'язковим для складання предметом. Зокрема, під час війни та ракетного терору Росії. До того поцікавилася, чому дітям обов'язково треба складати математику, якщо цьогоріч вчитися через війну та блекаут діти нормально не можуть. А цей предмет, на її думку, учні можуть вивчити лише з вчителем.

Відтак Яна та інші батьки переконані, математика мала б бути предметом на вибір під час НМТ. При цьому поцікавилася у Бабака, чи сподіваються чиновники таким чином на залучення дотацій, якщо результати абітурієнтів із математики будуть низькими.

Перелік предметів на НМТ – 2023 обурив батьків / пост зі спільноти Батьки SOS

Інші батьки у коментарях під постом Яни відреагували так:

У п'ятому класі кожного дня математика. Це здуріти можна. Зате історія один раз на тиждень. Може зробимо пріоритет врешті решт на історію, щоб не повторювати помилок?

У багатьох країнах історію складають, щоб отримати право на громадянство. А вам необов'язково?

З якого дива хтось вирішив що математика обов'язково необхідна аж так, щоб усім іспити з неї складати? А можна зробити один іспит обов'язково (укрмова) і один на вибір (математика, історія України, іноземна мова)? Чи так ті, хто причетний до організації і проведення тих іспитів, мало грошей зароблять?)

А є якась петиція щодо скасування обов'язкового іспиту з математики? Я б із задоволенням проголосувала і ще голосів пару сотень би залучила;

На мій погляд – жахливий вибір. Все важливо: і мова, і математика, і історія. З історією зрозуміло, потрібна. Математика – наука, яка вчить логічно і критично мислити, перевіряти інформацію, сумніватись. Це критично важливі навички.

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