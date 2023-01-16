Важно Какие предметы будут составлять абитуриенты во время НМТ – 2023
Список обязательных предметов на НМТ возмутил родителей
Так, родители жалуются, что их детям обязательно придется сдавать тесты по математике. Даже если для выбранной профессии она не нужна.
Так, мать одного из выпускников Яна Абрамейцева спросила у главы профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, действительно ли историю Украины считают необязательным для составления предметом. В частности, во время войны и ракетного террора России. К тому же поинтересовалась, почему детям обязательно нужно составлять математику, если в этом году учиться из-за войны и блекаут дети нормально не могут. А этот предмет, по ее мнению, учащиеся могут изучить только с учителем.
Следовательно Яна и другие родители убеждены, что математика должна быть предметом на выбор во время НМТ. При этом поинтересовалась у Бабака, надеются ли чиновники таким образом на привлечение дотаций, если результаты абитуриентов математики будут низкими.
Список предметов на НМТ – 2023 возмутил родителей / пост из сообщества Родители SOS
Другие родители в комментариях под постом Яны отреагировали так:
- В пятом классе каждый день математика. Это с ума сойти можно. Зато история раз в неделю. Может, сделаем приоритет в конце концов на историю, чтобы не повторять ошибок?
- Во многих странах историю составляют, чтобы получить право на гражданство. Вам необязательно?
- С какой стати кто-то решил что математика обязательно необходима так, чтобы всем экзамены по ней сдавать? А можно сделать один экзамен обязательно (укрменный) и один на выбор (математика, история Украины, иностранный язык)? Так ли те, кто причастен к организации и проведению экзаменов, мало денег заработают?)
- А есть какая-то петиция по отмене обязательного экзамена по математике? Я бы с удовольствием проголосовала и еще голосов пару сотен бы привлекла;
- На мой взгляд – ужасный выбор. Всё важно: и язык, и математика, и история. С историей, разумеется, нужна. Математика – наука, которая учит логически и критически мыслить, проверять информацию, сомневаться. Это критически важные навыки.
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Вступительная кампания 2023 года: что известно
- Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
- Сейчас идет согласование модели приема документов в вузы.
- Также министерство будет настаивать, чтобы тестирование проходило в один день.
- При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
- Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
- Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
- Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.