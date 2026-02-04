Фінляндія виділить 20 мільйонів євро Україні на освіту: на що скерують кошти
- Фінляндія виділить Україні 20 мільйонів євро на підтримку реформи освіти в межах проєкту Learning2gether2, що реалізовуватиметься у 2026-2029 роках.
- Проєкт націлений на розвиток загальної середньої освіти та підготовку вчителів, зокрема для прискорення реформи "Нова українська школа".
Фінляндія анонсувала підтримку реформи освіти в Україні. Ця країна виділить нашій державі 20 мільйонів євро.
Кошти скерують у межах проєкту Learning2gether2, який реалізовуватимуть у 2026 – 2029 роках. Про це інформує пресслужба МЗС Фінляндії.
Куди скерують кошти?
У МЗС Фінляндії повідомили, що країна посилює свою підтримку реформи системи освіти України. Відповідний проєкт передбачає інвестиції у розмірі 20 мільйонів євро у наближення України до стандартів ЄС, реконструкцію та довгострокову реформу освіти.
Проєкт має прискорити масштабну реформу "Нова українська школа", зосередившись на розвитку загальної середньої освіти (10 – 12 класи). Метою є поліпшення результатів навчання, посилення підготовки вчителів та забезпечення доступності якісної освіти для всіх громадян України, незалежно від їхнього походження чи місця проживання.
МОН України тісно залучене до всіх етапів планування проєкту та є його ключовим власником.
Забезпечення доступу молоді до освіти є одним зі способів підтримки відбудови України та інвестицією в майбутнє країни. Освіта формує надію та сприятиме підвищенню продуктивності й конкурентоспроможності України,
– заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.
Що відомо про реформу старшої профільної школи?
- З 1 вересня 2025 року в Україні розпочався експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм.
- Сама реформа старшої профільної школи повноцінно розпочнеться з 2027 року, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.
- Нардеп також уточнив, що профільне навчання впроваджуватимуть не лише в академічних, але і в професійних ліцеях. Там, крім повної середньої освіти, учні отримають ще й професію.