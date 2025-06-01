Росіяни пошкодили гуртожитки Авіаційного інституту та будівлі Політехніки у Києві

У ніч на 17 червня росіяни знову масовано акатували Україну. Найбільший удар припав на столицю нашої країни.

Там є численні руйнування будівель та, на жаль, поранені і загиблі. Про це інформує 24 Канал.

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Росіян пошкодила гуртожитки КАІ

Серед пошкоджених будівель – і гуртожитки Київського авіаційного інституту. В Управлінні житлового сервісу КАІ зазначили, що внаслідок повітряної атаки зафіксували влучання в район 10-го гуртожитку. Вибухова хвиля пошкодила вікна в гуртожитках № 10, 11, 12 і 13.

Пошкоджені гуртожитки КАІ: фото

Епіцентр влучання був десь між третім і четвертим поверхом, повідомляє Київ24. Чимало кімнат залишилося без віконних рам, навколо все усіяно склінням. Загалом руйнувань зазнали 30 кімнат у гуртожитках.

Який вигляд має гуртожиток після атаки: відео

Через ворожий обстріл також госпіталізували трьох людей. Їм вже надали допомогу та відпустили додому.

Пошкоджені і будівлі КПІ імені Сікорського

Внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнали також будівлі і споруди Київського політехнічого інституту імені Ігоря Сікорського. Зокрема, історична будівля навчального корпусу №4.

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Що відомо про масовану атаку росіян на Київ 17 червня