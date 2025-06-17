Там есть многочисленные разрушения зданий и, к сожалению, раненые и погибшие. Об этом информирует 24 Канал.

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Россиян повредила общежития КАИ

Среди поврежденных зданий – и общежития Киевского авиационного института. В Управлении жилищного сервиса КАИ отметили, что в результате воздушной атаки зафиксировали попадание в район 10-го общежития. Взрывная волна повредила окна в общежитиях № 10, 11, 12 и 13.

Поврежденные общежития КАИ: фото

Эпицентр попадания был где-то между третьим и четвертым этажом, сообщает Киев24. Немало комнат осталось без оконных рам, вокруг все усеяно остеклением. В общем разрушениям подверглись 30 комнат в общежитиях.

Как выглядит общежитие после атаки: видео

Из-за вражеского обстрела также госпитализировали трех человек. Им уже оказали помощь и отпустили домой.

Повреждены и здания КПИ имени Сикорского

В результате атаки РФ повреждения получили также здания и сооружения Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. В частности, историческое здание учебного корпуса №4.

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