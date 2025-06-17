Там є численні руйнування будівель та, на жаль, поранені і загиблі. Про це інформує 24 Канал.
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Росіян пошкодила гуртожитки КАІ
Серед пошкоджених будівель – і гуртожитки Київського авіаційного інституту. В Управлінні житлового сервісу КАІ зазначили, що внаслідок повітряної атаки зафіксували влучання в район 10-го гуртожитку. Вибухова хвиля пошкодила вікна в гуртожитках № 10, 11, 12 і 13.
Пошкоджені гуртожитки КАІ: фото
Епіцентр влучання був десь між третім і четвертим поверхом, повідомляє Київ24. Чимало кімнат залишилося без віконних рам, навколо все усіяно склінням. Загалом руйнувань зазнали 30 кімнат у гуртожитках.
Який вигляд має гуртожиток після атаки: відео
Через ворожий обстріл також госпіталізували трьох людей. Їм вже надали допомогу та відпустили додому.
Пошкоджені і будівлі КПІ імені Сікорського
Внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнали також будівлі і споруди Київського політехнічого інституту імені Ігоря Сікорського. Зокрема, історична будівля навчального корпусу №4.
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Що відомо про масовану атаку росіян на Київ 17 червня
- У ніч на 17 червня росіяни знову завдали масованого удару по Києву. Російські дрони та ракети спричинили чимало руйнувань та лиха.
- Відомо, що станом на 11:30 внаслідок атаки на Київ постраждали 114 людей, 68 із них госпіталізували.
- Зауважимо, що ракети, якими окупанти били по Києву, мали касетну "начинку". Тобто ворог мав намір завдати мешканцям столиці якомога більше біди.