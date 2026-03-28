Обстріл напередодні НМТ: чи можна учасникам не йти на тестування
- Учасники НМТ можуть не йти на тестування у межах основної сесії, якщо напередодні був обстріл.
- Але потрібно подати заявку на додаткову сесію.
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи має право учасник не прийти на тестування, якщо напередодні у його місті був обстріл. Зокрема, якщо це основна сесія НМТ.
Вакуленко заявила, що обстріл напередодні НМТ у межах основної сесії є підставою для участі у додатковій сесії мультитесту. Про це вона сказала Інтерфакс-Україна.
Дивіться також "Складний НМТ у 2026 році": Лісовий звернувся з важливою інформацією до учасників
Чи можна після обстрілу не складати НМТ?
Вакуленко також уточнила, що треба подати заявку на додаткову сесію. Окрема реєстрація – непотрібна.
Заявка подається до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти упродовж трьох днів із дня проведення тестування,
– зауважила вона.
Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.
Вакуленко також заявила, що документального підтвердження не треба – варто лише вказати причину в заяві.
Регіональні центри оцінювання якості освіти стежать за ситуацією в регіоні,
– акцентувала вона.
І додала, що такий підхід діяв і торік.
Нагадаємо, що торік українці критикували одноденну модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників. Іспит тривав 4 години з перервою, однак часто в певних містах міг перериватися тривогою. Або ж учні приходили складати тестування після нічних повітряних тривог і атак.
Дивіться також Не повторюйте: нардеп назвав найпоширеніші помилки під час реєстрації на НМТ
Як триватиме НМТ цьогоріч?
Реєстрація на НМТ-2026 триває протягом 5 березня – 2 квітня включно.
Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Мультитест відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.
УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.