Терехов висловив свою позицію щодо об'єднання вишів у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов виступив проти об'єднання місцевих вишів. При цьому звернувся до Міносвіти України.

Про це він заявив під час засідання Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.

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Терехов проти об'єднання вишів у Харкові

Під час зустрічі, зокрема, обговорювали плани МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна. А також – Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.



Терехов натомість заявив, що таке об'єднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній такий досвід не був ефективним. Тож посадовець вважає, що зараз нераціонально і передчасно об'єднувати ЗВО у місті.

Тож мер міста звернувся до Міносвіти з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому.

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