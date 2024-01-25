Про це він заявив під час засідання Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.
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Терехов проти об'єднання вишів у Харкові
Під час зустрічі, зокрема, обговорювали плани МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна. А також – Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.
Терехов натомість заявив, що таке об'єднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній такий досвід не був ефективним. Тож посадовець вважає, що зараз нераціонально і передчасно об'єднувати ЗВО у місті.
Тож мер міста звернувся до Міносвіти з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому.
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Що відомо про об'єднання вишів у Харкові
- У Міносвіти не так давно переконували, що Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди не приєднують до Харківського національного університету імені Каразіна.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що постійно комунікує з Міносвіти щодо питання об'єднання вишів у Харкові.
- І додав: ще обговорюють проєкт, також заплановані зустрічі з колективами ЗВО.