Про це він заявив під час засідання Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.

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Терехов проти об'єднання вишів у Харкові

Під час зустрічі, зокрема, обговорювали плани МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна. А також – Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.



Терехов натомість заявив, що таке об'єднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній такий досвід не був ефективним. Тож посадовець вважає, що зараз нераціонально і передчасно об'єднувати ЗВО у місті.

Тож мер міста звернувся до Міносвіти з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому.

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Що відомо про об'єднання вишів у Харкові