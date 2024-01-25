Об этом он заявил во время заседания Союза ректоров Харьковской области с участием заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.

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Терехов против объединения вузов в Харькове

Во время встречи, в частности, обсуждали планы МОН Украины о присоединении Украинской инженерно-педагогической академии и ХНПУ имени Сковороды к Харьковскому национальному университету имени Каразина. А также – Харьковского национального автомобильно-дорожного университета к еще одному из вузов.



Терехов взамен заявил, что такое объединение негативно повлияет на развитие системы образования города. Предыдущий такой опыт не был эффективным. Поэтому чиновник считает, что сейчас нерационально и преждевременно объединять ЗВО в городе.

Поэтому мэр города обратился к Минобразования с просьбой учитывать мнение самих вузов и общества в целом.

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Что известно об объединении вузов в Харькове