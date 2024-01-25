Об этом он заявил во время заседания Союза ректоров Харьковской области с участием заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.
Смотрите также В МОН сделали заявление об объединении вузов
Терехов против объединения вузов в Харькове
Во время встречи, в частности, обсуждали планы МОН Украины о присоединении Украинской инженерно-педагогической академии и ХНПУ имени Сковороды к Харьковскому национальному университету имени Каразина. А также – Харьковского национального автомобильно-дорожного университета к еще одному из вузов.
Терехов взамен заявил, что такое объединение негативно повлияет на развитие системы образования города. Предыдущий такой опыт не был эффективным. Поэтому чиновник считает, что сейчас нерационально и преждевременно объединять ЗВО в городе.
Поэтому мэр города обратился к Минобразования с просьбой учитывать мнение самих вузов и общества в целом.
Смотрите также Синегубов рассказал, объединят ли вузы в Харькове
Что известно об объединении вузов в Харькове
- В Минобразования не так давно убеждали, что Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды не присоединяют к Харьковскому национальному университету имени Каразина.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что постоянно коммуницирует с Минобразования по вопросу объединения вузов в Харькове.
- И добавил: еще обсуждают проект, также запланированы встречи с коллективами ЗВО.