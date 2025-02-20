У Раді анонсували ще щонайменше 7-8 об'єднань вишів
- У 2024 році в Україні відбулося 9 об'єднань закладів вищої освіти.
- Цьогоріч очікують ще на 7-8 об'єднань.
2024 року в Україні відбулося 9 об'єднань закладів вищої освіти. Цьогоріч відбулося ще одне обʼєднання вишів.
Попереду ще мінімум 7 – 8 таких об'єднань. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
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Нардеп заявив, що такого ще не робила жодна команда МОН.
Трек правильний і давно на часі. З початку каденції наголошую на необхідності укрупнення і зміцнення університетів для конкуренції в найближчому майбутньому з європейськими університетськими центрами,
– уточнив Бабак.
Він також розповів про поїздку до Умані разом із заступником очільника МОН Михайлом Винницьким.
Бабак уточнив, що у місті є два державні університети, зіставні за розміром. Один має аграрне спрямування, інший – педагогічне.
Близько 40% освітніх програм в них, по суті, однакові і вони конкурують між собою в місті з населенням менше ніж 100 тисяч за одних і тих самих абітурієнтів,
– каже нардеп.
І додає: керівництво обох університетів розуміє і сприймає державну політику у сфері вищої освіти.
Тому дуже схоже, що рівноправне об'єднання двох середніх за розміром університетів може стати фундаментом для створення потужного регіонального університету,
– повідомив очільник Освітнього комітету.
І резюмував: не втручаємось, але тримаємо руку на пульсі.
- Нагадаємо, що Кабмін погодив приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова. Деталі читайте за посиланням.