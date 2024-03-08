У Харкові об'єднають два виші

В Україні триває модернізація мережі вищої освіти. Цього разу уряд погодив реорганізацію Інституту іоносфери, що у Харкові.

Цей виш приєднають до Харківського політехнічного інституту. Все ж Інститут збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ.

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Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що реорганізація відбуватиметься з повним збереженням чинного фінансування та матеріально-технічної бази вишу.

Приєднання закладу дозволить посилити кадровий потенціал, залучити додаткове фінансування для наукової діяльності та розширити доступ до матеріально-технічної бази, –

повідомив міністр.

І додав, що це черговий крок модернізації мережі наукових установ МОН та ЗВО.

Модернізація необхідна для більш ефективного управління науковими установами, посилення конкурентоспроможності ЗВО та створення потужних наукових осередків,

– зауважив Лісовий.

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В Україні модернізують мережу вишів