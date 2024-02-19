Чи об'єднають виші в Івано-Франківську

В Україні триває модернізація мережі вищих навчальних закладів. Слабші університети в окремих містах приєднують до сильніших.

Про об'єднання вишів в Івано-Франківську не йдеться, повідомила нардепка Олена Вінтоняк. Про це їй розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Виші в Івано-Франківську не об'єднуватимуть

Нардепка зазначила, що протягом останніх днів читає дописи про об'єднання вишів Прикарпаття. Також побачила наміри скликати позачергову сесію Івано-Франківської міської ради.

Тож вона повідомила, що поспілкувалася з Лісовим щодо питання об'єднання місцевих вишів.

Йому не відомо про жодні об'єднання жодних вишів Прикарпаття. Так, робоча група відвідує всі області та вивчає ситуацію з вишами, але це жодним чином не говорить про об'єднання,

– повідомила вона.

Зазначимо, що днями мер Івано-Франківська заявив про приєднання до Прикарпатського університету Медичного університету і навіть хотів скликати сесію міськради.

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Як триває процес модернізації мережі вишів