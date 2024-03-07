Ляшко розповів, як оптимізують мережу медичних вишів
Джерело:Віктор Ляшко
Оптимізація медичних вишів в Україні – це важливий аспект підвищення якості освіти. Тож Мінохорони здоров'я працює над цим питанням разом з Міносвіти.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він також додав, що освіту треба обов'язково поєднувати з практичними навичками та наукою.
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Як оптимізують мережу медичних університетів
Посадовець каже: майбутнє медичних вишів тісно пов'язане з перезапуском поняття статусу "університетська лікарня".
За його словами, тут має бути основна клінічна база для підготовки майбутніх медиків, а також – усі сучасні умови для діагностики та лікування складних і рідкісних захворювань.
Окрім безпосередньо профільних вишів, медиків можуть готувати в медичних школах в складі великих класичних університетів,
– уточнив очільник МОЗ.
І додав, що виші зможуть використовувати бази чинних багатопрофільних лікарень, що матимуть статус "університетських клінік".
Це практика всіх цивілізованих країн, яка виправдала себе і з економічної, і з фахової точок зору. Будемо впроваджувати це і в Україні,
– резюмував посадовець.
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Як триває процес модернізації мережі вишів
- У Міносвіти раніше презентували ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні.
- МОН має намір зменшити кількість ЗВО в Україні, адже цього, за словами посадовців, вимагає демографічна ситуація.
- У МОН також оприлюднили критерії модернізації мережі університетів.
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вже розповідав детально, як планують реформувати систему вищої освіти. Про це можна прочитати за посиланням.