В Україні триває анонсований Міносвіти процес об'єднання вишів. Зокрема, МОН повідомляє про об'єднання окремих ЗВО у Миколаєві та Одесі.

Так, 5 січня 2024 року уряд ухвалив два розпорядження. Зокрема, об'єднають Миколаївський національний університет імені Сухомлинського з Національним університетом кораблебудування.

Дивіться також Масштабні зміни у вишах, мобілізація студентів, реформи, НУШ: що чекає на освіту у 2024 році?

Окремі виші в Одесі та Миколаєві об'єднають

Згодом із цих ЗВО утворять багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП). У новому закладі розвиватимуть автономний педагогічний інститут.

Також приєднають Одеський державний екологічний університет і Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини до Одеського національного університету імені Мечникова.

У новостворених вишах для студентів створять розширені можливості вибору дисциплін. Працівники натомість матимуть кращі умови для проведення досліджень.

У Міносвіти наголошують, що такі рішення про реорганізацію ЗВО сприяють формуванню спроможної й ефективної мережі вишів.

Дивіться також У МОН зробили заяву про об'єднання вишів

Що відомо про об'єднання вишів