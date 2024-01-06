Так, 5 січня 2024 року уряд ухвалив два розпорядження. Зокрема, об'єднають Миколаївський національний університет імені Сухомлинського з Національним університетом кораблебудування.
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Окремі виші в Одесі та Миколаєві об'єднають
Згодом із цих ЗВО утворять багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП). У новому закладі розвиватимуть автономний педагогічний інститут.
Також приєднають Одеський державний екологічний університет і Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини до Одеського національного університету імені Мечникова.
У новостворених вишах для студентів створять розширені можливості вибору дисциплін. Працівники натомість матимуть кращі умови для проведення досліджень.
У Міносвіти наголошують, що такі рішення про реорганізацію ЗВО сприяють формуванню спроможної й ефективної мережі вишів.
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Що відомо про об'єднання вишів
- Раніше заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляв про кардинальні зміни у системі вищої освіти.
- МОН має намір зі 170 вишів, підпорядкованих державі, залишити 100.
- Також приберуть так звані філії університетів.