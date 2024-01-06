Так, 5 января 2024 года правительство приняло два распоряжения. В частности, объединят Николаевский национальный университет имени Сухомлинского с Национальным университетом кораблестроения.

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Отдельные вузы в Одессе и Николаеве объединят

Впоследствии эти ЗВО образуют многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга (УКРоП). В новом заведении будут развиваться автономный педагогический институт.

Также присоединят Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека в Одесский национальный университет имени Мечникова.

Во новых вузах для студентов создадут расширенные возможности выбора дисциплин. Работники будут иметь лучшие условия для проведения исследований.

В Минобразования отмечают, что такие решения о реорганизации ЗВО способствуют формированию состоятельной и эффективной сети вузов.

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Что известно об объединении вузов